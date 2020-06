Frydlant

Hochwasser-Alarm im Norden Tschechiens

20.06.2020, 19:51 Uhr | dpa

Heftige Regenfälle haben im Norden Tschechiens zu Hochwasser-Alarm geführt. An der Wittig, einem Nebenfluss der Lausitzer Neiße, galt die höchste Warnstufe, wie am Samstag aus Daten des staatlichen Wetterdienstes CHMU hervorging. In Frydlant (Friedland) im Isergebirge trat ein Krisenstab zusammen. Die Feuerwehr versuchte dort, das Flussufer mit Sandsäcken zu befestigen. Die Stadt liegt knapp 20 Kilometer östlich von Zittau. In manchen ufernahen Gebieten wurde sicherheitshalber der Strom abgestellt. Die Gemeinde Visnova (Weigsdorf) an der polnischen Grenze war von der Außenwelt abgeschnitten, weil alle Zufahrtsstraßen überflutet waren.