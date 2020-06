Halle (Saale)

Agentur: Kurzarbeit betrifft ein Drittel der Beschäftigten

21.06.2020, 10:24 Uhr | dpa

In Thüringen haben die Arbeitgeber in der Corona-Krise zwischen März und Mai für rund 296 700 Mitarbeiter Kurzarbeitergeld angemeldet. Bezogen auf alle rund 813 200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land (September 2019), betraf dies etwa ein Drittel, wie die in Halle ansässige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Am stärksten betroffen waren Beschäftigte, die im Spiel, Wett- und Lotteriewesen tätig waren. Dazu gehören etwa Spielhallen und Casinos. Aus diesem Bereich zeigten Arbeitgeber Kurzarbeit für 1277 Menschen an. Das wären 100 Prozent aller in diesem Bereich in Thüringen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wie die Regionaldirektion mitteilte.

Die Corona-Pandemie habe auch die Automobilbranche in Thüringen getroffen. Für rund 13 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wurde Kurzarbeit - und damit für fast 78 Prozent - angezeigt. Anders sei es bei Post- und Kurierdiensten oder Energieversorgern, wo dies bisher kaum der Fall gewesen sei.