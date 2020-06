Oldenburg

47-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

21.06.2020, 11:43 Uhr | dpa

Ein 47-jähriger Mann ist bei einem Autounfall bei Lindern (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg gestorben. Aus zunächst unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Wagen von der Löninger Straße am frühen Sonntagmorgen ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach gelandet. Der 47-Jährige aus Nordrhein-Westfalen sei eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.