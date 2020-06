Hildesheim

Mann schlägt Scheibe von Wettbüro mit Gullydeckel ein

21.06.2020, 11:43 Uhr | dpa

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag versucht in ein Wettbüro in Hildesheim einzubrechen. Nachdem er daran scheiterte, die Scheibe des Wettbüros einzutreten, schmiss er sie mit einem Gullydeckel ein, wie die Polizei mitteilte. Hinter der Scheibe habe sich allerdings nur eine Auslage befunden, von der aus man nicht in die Räumlichkeiten des Wettbüros eintreten könne. Den Angaben zufolge gelang es dem Mann zu fliehen, noch bevor die Polizei eintraf. Sie sucht nun nach Zeugen.