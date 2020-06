Hohenstein

27-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

21.06.2020, 11:55 Uhr | dpa

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall in einem Waldstück in der Nähe von Hohenstein (Rheingau-Taunus-Kreis) wurde er lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken habe, hieß es weiter. Sein Führerschein wurde deswegen sichergestellt. Warum er von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Andere Fahrzeuge oder Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt. Am Fahrzeug des 27-Jährigen entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Die Kreisstraße war während der Bergungsarbeiten für rund drei Stunden gesperrt.