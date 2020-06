Osnabrück

Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

21.06.2020, 13:06 Uhr | dpa

Angebranntes Essen auf einem Herd hat in Osnabrück einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mitten in der Nacht zum Samstag hatte ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr öffnete die Tür zu der Wohnung und entdeckte auf dem eingeschalteten Herd das mittlerweile ungenießbare Essen. Die Bewohnerin, eine junge Frau, war nicht zu Hause. Eine in der Wohnung lebende Katze blieb unversehrt. Die Brandbekämpfer löschten die Essensreste, lüfteten die Wohnung und verschlossen diese wieder. Dafür wurde ein neues Schloss eingebaut. Die Bewohnerin werde also bei ihrer Rückkehr nicht mehr in die Wohnung kommen, sagte ein Polizeisprecher. Ob die junge Frau den Einsatz bezahlen muss, war zunächst unklar.