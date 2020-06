Panketal

Streifenwagen fährt gegen Baum: Zwei verletzte Polizisten

21.06.2020, 13:23 Uhr | dpa

Bei der Fahrt zu einem Einsatzort ist in Zepernick (Barnim) ein Polizeiauto gegen einen Baum gefahren. Zwei Polizisten seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug in der Nacht zu Sonntag in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Die genaue Ursache werde ermittelt, hieß es. Die Beamten waren den Angaben nach auf dem Weg zu einem möglichen Wohnungseinbruch. Dort sollte der Täter noch vor Ort sein.