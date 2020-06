Saarbrücken

Saar-Regierung beschließt Eckdaten für Doppelhaushalt

21.06.2020, 19:00 Uhr | dpa

Die saarländische Landesregierung hat bei einer Klausur am Sonntag in Saarbrücken die Eckdaten für den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. Nach Aussage von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) würden damit wichtige Zukunftsprojekte für das Land gesichert.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Regierung einen Nachtragshaushalt in Höhe von 2,1 Milliarden Euro beschlossen. Das Gesamtvolumen des Haushalts nähere sich laut Finanzminister Peter Strobel (CDU) der Fünf-Milliarden-Euro-Grenze. Aufgrund des andauernden massiven Einbruchs der Steuereinnahmen sowie der pandemiebedingten Mehrausgaben werde im Gesamthaushalt eine Nettoneuverschuldung unausweichlich sein. Sie betrage rund 431 Millionen Euro im Jahr 2021 und rund 371 Millionen Euro im Jahr 2022.

Tobias Hans sprach vor Journalisten von einer "absoluten Ausnahmesituation". "Aber wir wissen aus anderen Krisen, wenn die Wirtschaft darniederliegt, dann muss der Staat alle Mittel mobilisieren, um das Land wieder auf den Wachstumspfad und unsere Gesellschaft wieder in die Normalität zurückzuführen."

Nach der Feinabstimmung in den Fachressorts will die Landesregierung den Entwurf im August beschließen. Am 7. Oktober soll er in den Landtag eingebracht und dann voraussichtlich am 8./9. Dezember verabschiedet werden.