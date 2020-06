Gera

Vergewaltigung im Gefängnis: Prozessbeginn gegen 35-Jährigen

21.06.2020, 19:25 Uhr | dpa

Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Vergewaltigung eines Häftlings im Gefängnis Hohenleuben beschäftigt heute das Landgericht Gera. Angeklagt ist ein 35-Jähriger. Er saß in Hohenleuben (Kreis Greiz) ein und teilte sich mit dem Opfer eine Zelle. Nach Gerichtsangaben soll er seinen Mitgefangenen im Juni 2018 bedroht und so täglich zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Außerdem soll er ihn unter Androhung von Schlägen erpresst und so Kaffee und Tabak erbeutet haben. Deswegen lautet die Anklage auch auf räuberische Erpressung. Für den Prozess sind weitere Verhandlungstermine bis Anfang Juli geplant.