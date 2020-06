Bad Schlema

Drei Tote bei Autounfall im Erzgebirge

21.06.2020, 19:41 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß von zwei Autos bei Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) sind am Sonntag drei Menschen gestorben. Eine Frau und zwei Kinder wurden verletzt, wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Auto auf der S255 aus bislang unbekannter Ursache nach links ausgebrochen und in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte sie mit einem Wagen zusammen, der in einen Graben geschleudert wurde. Alle drei Insassen dieses Fahrzeugs starben. Das Geschlecht und das Alter der Getöteten wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die S255 wurde zwischen Raum und Aue auf unbestimmte Zeit voll gesperrt.