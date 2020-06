Regensburg

Papst Benedikt reist zurück in den Vatikan

22.06.2020, 03:33 Uhr | dpa

Der emeritierte Papst Benedikt reist nach seinem viertägigen Besuch in Regensburg wieder ab. Heute fährt der 93-Jährige nach Bistumsangaben zum Flughafen München. Dort will ihn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um die Mittagszeit verabschieden. Begleitet wird Benedikt unter anderem von seinem Privatsekretär Georg Gänswein und seinem Arzt.

Der frühere Papst war am Donnerstag überraschend in seine alte Heimat gereist, um seinen 96 Jahre alten Bruder zu besuchen. Georg Ratzinger, langjähriger Leiter der Regensburger Domspatzen, ist fast vollständig erblindet und derzeit so krank, dass er bettlägerig ist.