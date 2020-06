Bendorf

Corona-Panne: 3000 statt 1000 Schmetterlinge in Tropenpark

22.06.2020, 06:16 Uhr | dpa

Wegen einer coronabedingten Panne flattern im Garten der Schmetterlinge in Bendorf-Sayn bei Koblenz vorübergehend dreimal so viele Falter wie sonst. "Derzeit sind es 3000 statt 1001 Schmetterlinge", sagt die Eigentümerin Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn der Deutschen Presse-Agentur. "Das habe ich in 33 Jahren noch nie erlebt."

In der Saison kommen per Luftpost ständig neue Päckchen mit Puppen aus Lateinamerika, Afrika und Asien an. "Weil es aber jetzt keine Direktflüge von Costa Rica gibt, ist ein Karton von dortigen Züchtern für europäische Schmetterlingsgärten über die USA geschickt worden und auch noch drei Tage verloren gegangen", erklärt Sayn-Wittgenstein-Sayn. "Als der Karton endlich bei uns ankam, waren die Puppen bereits so weit gereift, dass wir nur einige innerhalb von Deutschland weiterschicken konnten", ergänzt die Fürstin. "Jetzt haben wir ein Feuerwerk von tropischen Schmetterlingen. Allerdings leben die nur rund zehn Tage - viel kürzer als einheimische Arten."

Die Schmetterlinge umflattern in zwei Glaspavillons beim Schloss Sayn die Besucher - stets auf der Suche nach dem Nektar tropischer Blüten. Seit der Eröffnung 1987 sind laut Sayn-Wittgen-Sayn gut 2,5 Millionen Besucher gekommen, darunter die heutige Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Ex-Bundespräsident Roman Herzog und der einstige Modern Talking-Sänger Thomas Anders. Zudem sind hier zwölf Deutsche Schmetterlingsköniginnen gekrönt worden. Nach Worten der Fürstin ist der kleine exotische Park der einzige derartige Schmetterlingsgarten in Rheinland-Pfalz. Auch andere Tiere leben hier, zum Beispiel Zwergwachteln, Schildkröten, tropische Finken und ein Grüner Leguan.