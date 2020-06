Demmin

Schwierige Spargelsaison geht zu Ende: Anbauer zufrieden

22.06.2020, 07:01 Uhr | dpa

Die Spargelernte in Mecklenburg-Vorpommern geht in diesen Tagen zu Ende. Ersten Einschätzungen zufolge sind die Landwirte zufrieden. Erträge und Qualität seien durchschnittlich bis gut ausgefallen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Traditionell stellen die Anbauer um den Johannistag am 24. Juni herum das Spargelstechen ein, um den Pflanzen die notwendige Ruhezeit zu geben. Im März schien die Ernte in Gefahr, weil wegen der Corona-Pandemie die Grenzen in Europa geschlossen waren und zunächst keine ausländischen Erntehelfer einreisen durften. Letztlich konnten doch Saisonkräfte nach Deutschland fliegen, etwa aus Polen, Rumänien und Bulgarien. Es seien aber weniger Arbeiter als sonst gewesen, hieß es von den Anbauern.