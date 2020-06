Bingen am Rhein

Schiff fährt sich auf Rhein fest: Schiffverkehr umgeleitet

22.06.2020, 08:52 Uhr | dpa

Ein Schiff mit über 5000 Tonnen Kies an Bord hat sich am Sonntag auf dem Rhein festgefahren. Ein erster Versuch, den Schubverband freizuschleppen, sei am Abend gescheitert, teilte die Polizei am Montag mit. Später sei es allerdings gelungen, zumindest das Motorschiff abzukoppeln und freizuschleppen. Der Ladungsbehälter selbst solle nun im Lauf des Tages geborgen werden. Dazu müsse man einen Teil der 5242 Tonnen Kies "leichtern", also auf ein anderes Schiff umladen. Der Schiffsverkehr wird umgeleitet. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt.