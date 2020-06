Moritzburg

Moritzburger Hengstparaden wegen Corona abgesagt

22.06.2020, 10:57 Uhr | dpa

Die berühmten Moritzburger Hengstparaden fallen in diesem Jahr wegen Corona aus. Die Sächsische Gestütsverwaltung sagte die traditionellen Präsentationen am Montag ab, weil die aktuellen Corona-Hygieneauflagen bei mehreren Tausend Zuschauern in den historischen Anlagen nicht umsetzbar seien.

Betroffen ist auch die Konzertveranstaltung Musik und Hengste unter dem Thema "Tango Passion". Der Kartenverkauf ist gestoppt, bereits erworbene Tickets können für die Veranstaltungen 2021 eingelöst oder zurückgegeben werden. "Wir bedauern die Absage sehr", sagte Landesstallmeisterin Kati Schöpke mit Blick auf die Fans und Besucher sowie Gestütsmitarbeiter.

Die Hengstparaden im September sind jährlicher Höhepunkt in dem 1828 gegründeten landeseigenen Gestüt. Das seit 1924 veranstaltete Spektakel, bei dem Rösser und Reiter Dressur-Erfolge und Gespannvorführungen zeigen, zieht stets Zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Die Pferdezucht in den Moritzburger Stallungen geht auf einen Beschluss des sächsischen Königs Anton der Gütige 1828 zurück. Seither wurden vor allem Schwere Warmblüter, aber auch Reitpferde gezüchtet. 1952 wurde sie verstaatlicht, seit 1990 liegt sie in den Händen des Pferdezuchtverbandes Sachsen.