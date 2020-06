Seelze

Autofahrer verliert Bewusstsein: Sieben Verletzte bei Unfall

22.06.2020, 13:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Seelze in der Region Hannover sind sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen war ein 85-Jähriger mit seinem Wagen auf der B441 unterwegs, als er wegen einer Krankheit das Bewusstsein verlor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sein Auto geriet am Sonntag in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem Wagen eines 27-Jährigen. Dann rammte er das Auto eines weiteren 27-Jährigen frontal. Der Rentner wurde leicht verletzt, ebenso der 27-Jährige und seine Beifahrerin (29). Im gerammten Auto wurden vier Menschen verletzt, ein 44-Jähriger schwer. Sechs Opfer kamen ins Krankenhaus.