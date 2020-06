Euskirchen

Lastwagenfahrer 137 Mal ohne Führerschein unterwegs

22.06.2020, 15:17 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein 39-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Aachener Raum ist fast ein Jahr ohne gültigen Lastwagenführerschein gefahren. Auf seiner Fahrerkarte seien allein seit Dezember vergangenen Jahres 137 Fahrten ohne Führerschein registriert, teilte die Polizei am Montag mit. Dafür müsse der Mann sich nun verantworten. Der Mann war am vergangenen Freitag in Schleiden im Kreis Euskirchen bei einer Kontrolle gestoppt worden. Er steuerte einen schweren Langholztransporter.