Pohlheim

Fünf Menschen bei Löschversuch leicht verletzt

22.06.2020, 16:43 Uhr | dpa

Bei dem vergeblichen Versuch, eine brennende Mülltonne zu löschen, haben sich fünf Menschen in Mittelhessen leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei in Gießen am Montag mitteilte, hatte ein weggeworfener Einweggrill den Müll in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf einen Unterstand über. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bevor der Rest der Scheune in Flammen aufging. Welchen Schaden das Feuer am Sonntagabend in Pohlheim (Landkreis Gießen) anrichtete, war zunächst unklar.