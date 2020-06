Bruchsal

Mann bei Dacharbeiten in Bruchsal abgestürzt und gestorben

22.06.2020, 16:59 Uhr | dpa

Ein 47 Jahre alter Mann ist bei Dacharbeiten in Bruchsal abgestürzt und dabei so scher verletzt worden, dass er wenig später starb. Der Arbeiter wollte nach Angaben der Polizei am Montagvormittag eine überdachte Zufahrt überqueren. Dabei sei er auf eine lichtdurchlässige Kunststoffplatte getreten. Als diese zerbrach, stürzte der Mann etwa fünf Meter tief.