Potsdam

Handelsverband zu Karstadt-Aus: Konzeptionell neu denken

22.06.2020, 17:26 Uhr | dpa

Nach der angekündigten Schließung der Potsdamer Karstadt-Filiale sollte die Stadt nach Ansicht des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg den Blick nach vorn richten. Das Aus für das Warenhaus könne der Innenstadt gewaltig schaden, man sollte deshalb zügig schauen, wie es konzeptionell weitergehen kann, sagte Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er äußerte sich nach einem Gespräch mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

"Entweder wir jammern oder reden, wie es weiter geht", bemerkte Busch-Petersen. Es sei ein "sehr gutes, sehr nachdenkliches Gespräch" mit dem OB gewesen - "weder kopflos noch aktionistisch". Zudem sei man sich einig gewesen, dass die derzeitige Situation des Unternehmens durch Corona "befeuert", aber nicht verursacht worden sei. Am Freitag hatte der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof bekanntgegeben, 62 seiner 172 Warenhäuser zu schließen. Insgesamt will der Konzern Filialen in 47 Städten dichtmachen, darunter die in der Brandenburger Landeshauptstadt. Etwa 100 Beschäftigte und ihre Familien wären von der Schließung betroffen.

Oberbürgermeister Mike Schubert traf sich neben dem Einzelhandelsverband am Montag auch mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam. Außerdem will er mit der AG Innenstadt und Händlern im Stadtzentrum sprechen. "Die Brandenburger Straße bleibt die stärkste Einkaufsstraße Brandenburgs", unterstrich der SPD-Politiker. Potsdam werde dazu seinen Beitrag leisten. Parallel werde man aber mit der IHK und dem Handelsverband darüber beraten, wie die Attraktivität der Innenstadt weiter verbessert werden kann.