Schkeuditz

Mann stirbt durch Mauereinsturz

22.06.2020, 18:31 Uhr | dpa

Eine einstürzende Mauer hat in Schkeuditz bei Leipzig einen Mann unter sich begraben. Laut Polizei war der 61-Jährige am Montag an Abrissarbeiten auf einem Privatgrundstück beteiligt. Trümmerteile verletzten ihn schwer. Er starb später im Krankenhaus.