Magdeburg

Landtag debattiert über Fluchtversuch von Halle

23.06.2020, 03:08 Uhr | dpa

Zum Fluchtversuch des Attentäters von Halle sind auch gut drei Wochen nach dem Bekanntwerden noch zahlreiche Fragen offen. In seiner Sitzung heute beschäftigt sich der Landtag mit dem Vorfall. Dabei soll für die Landesregierung Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) sprechen. Die Ministerin war wegen des Fluchtversuchs und ihrer Kommunikation darüber in den vergangenen Wochen stark kritisiert worden.

Anfang Juni hatte Keding bekannt gemacht, dass der Attentäter von Halle am 30. Mai versucht hatte zu fliehen. Der Mann soll während eines Hofgangs mehrere Minuten unbewacht gewesen sein und das zu einem Fluchtversuch genutzt haben. Keding hatte der JVA daraufhin vorgeworfen, die Sicherheitsbestimmungen für den Mann eigenmächtig gelockert und den Fluchtversuch damit ermöglicht zu haben.

Mehrere Politiker, auch aus den Reihen der schwarz-rot-grünen Koalition, hatten diese Darstellung bezweifelt und personelle Konsequenzen gefordert. Vorige Woche hatte dann Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Justizstaatssekretär Hubert Böning auf Bitten Kedings in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die Linke setzte das Thema auf die Tagesordnung des Landtages.

Das Parlament hatte ursprünglich erst im Juli wieder zusammenkommen sollen. Die AfD-Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete André Poggenburg hatten dann jedoch eine erneute Sitzung im Juni beantragt, um erneut über die Diäten der Abgeordneten zu diskutieren, die im Juli steigen sollen. Die AfD hält das in Krisenzeiten für ein falsches Signal und will die Erhöhung daher noch aufhalten. Die Entwicklung der Abgeordnetenbezüge ist in Sachsen-Anhalt an die Entwicklung der Löhne gekoppelt.