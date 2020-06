Rohrbach

Autofahrerin wehrt sich gegen Einweisung in Klinik

23.06.2020, 06:25 Uhr | dpa

Eine verletzte Autofahrerin hat sich nach einem Unfall mit ihrem Wagen bei Rohrbach (Kreis Birkenfeld) gegen Hilfe gewehrt und einen Polizisten leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als Polizisten den Unfall am Montagabend aufnahmen, beleidigte die Frau die Beamten. Wegen ihrer Verletzungen und da die Beamten die Frau verdächtigten, Alkohol getrunken zu haben, sollte sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Dagegen wehrte sich die Autofahrerin. Sie spuckte und trat nach den Polizisten und verletzte einen von ihnen leicht. Gegen die Frau wird nun ermittelt.