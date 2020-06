Offenbach am Main

Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad in Hessen

23.06.2020, 06:45 Uhr | dpa

Das Wetter in Hessen wird am Dienstag sonnig und warm. Nur ab und an seien Wolken am Himmel zu sehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad, im Bergland um die 23 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es den DWD-Meteorologen zufolge sommerlich. Die 30-Grad-Marke werde bereits am Mittwoch geknackt. Dabei bleibt es meist trocken. Nur am Donnerstag seien im Tagesverlauf auch vereinzelte Schauer und kurze Gewitter nicht ausgeschlossen.