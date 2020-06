Jena

Medien: Kunert neuer Trainer von Drittligist Carl Zeiss Jena

23.06.2020, 09:15 Uhr | dpa

Dirk Kunert wird offenbar neuer Trainer von Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena. Das berichten die "Ostthüringer Zeitung" und die "Bild"-Zeitung (Dienstag) übereinstimmend. Der 52-Jährige kommt von Regionalligist Berliner AK und kann aufgrund einer Ausstiegsklausel zu den Thüringern wechseln. Kunert tritt seinen Dienst beim Absteiger zur neuen Saison an.

Beim BAK herrscht aufgrund des Wechsels Unverständnis. Denn Kunert hatte seinen Vertrag in der Hauptstadt erst am 6. Juni um ein Jahr verlängert. "Ich bin enttäuscht und schockiert. Ich habe am Sonntagabend um 23 Uhr aus dem Internet davon erfahren", sagte BAK-Präsident Ali Han der "Bild". Aber man werde Kunert freigeben. "Er hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, kann für eine Ablösesumme gehen. Er wird für uns nicht mehr tätig sein. Ich freue mich schon auf die Spiele gegen Jena."

Nach zwei Jahren in der 3. Liga steht der FCC als Absteiger fest. Derzeit betreut René Klingbeil die Mannschaft als Teammanager. Zur neuen Saison in der Regionalliga soll der ehemalige Profi Co-Trainer an der Seite von Kunert werden.