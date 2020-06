Schwerin

Betrugsverdacht bei Corona-Soforthilfe-Anträgen

23.06.2020, 11:47 Uhr | dpa

Die Aussicht auf Staatshilfen in der Corona-Krise hat offenbar auch in Mecklenburg-Vorpommern kriminelle Energie freigesetzt. Wie das Justizministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte, laufen bei den Staatsanwaltschaften im Land derzeit 70 Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen. Es gehe um eine mögliche Schadenssumme von insgesamt mehr als zwei Millionen Euro. Allerdings sei dieses Geld zum Großteil noch nicht ausgezahlt worden, hieß es.

In einem Fall gehen die Ermittler demnach 60 Einzelanträgen nach, die offenbar mit ähnlichen Angaben gestellt worden sind. Die beantragten Beihilfen in Höhe von insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro seien noch nicht ausgezahlt worden.

Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) beklagte, dass versucht werde, die aktuelle Ausnahmesituation dreist auszunutzen, oft auch zum Nachteil von Bürgern, deren Angst instrumentalisiert werde. "Daher ist es auch wichtig, solche Betrugsverdachtsfälle stets zur Anzeige zu bringen", sagte Hoffmeister.

Laut Wirtschaftsministerium wurden im Nordosten rund 43 000 Anträge auf Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Unternehmen gestellt. Etwa 36 000 davon wurden genehmigt, 2400 zurückgezogen, etwa 750 abgelehnt. Der Rest ist noch in Bearbeitung. Rund 345 Millionen Euro sind ausgezahlt worden.

Bund und Land hatten Ende März als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie Soforthilfeprogramme in Milliardenhöhe beschlossen. Je nach Größe des Unternehmens betragen die Zuschüsse zwischen 9000 und 60 000 Euro. "Mit dem Programm haben Bund und Land in den vergangenen Wochen vielen Unternehmen helfen können. Die Soforthilfe ist direkte Unterstützung für die heimische Wirtschaft", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).