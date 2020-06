Rotenburg (Wümme)

Autofahrer fehlt nicht nur der Sicherheitsgurt

Ein nicht angelegter Sicherheitsgurt war der Grund für die folgenreiche Kontrolle eines 42-jährigen Autofahrers in Bremervörde im Landkreis Rotenburg. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellten die Beamten bei der Überprüfung am Vortag fest, dass der Mann weder einen Führerschein noch einen gültigen Fahrzeugschein für seinen Wagen hatte. Das Auto war nicht zugelassen, die Kennzeichen stammten von einem früheren Wagen des 42-Jährigen. Die Zulassungsstempel darauf waren nachträglich angebracht. Wegen Anzeichen auf Drogen musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Der Test ergab, dass er Kokain genommen hatte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 42-Jährigen ein - unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.