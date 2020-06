Winsen (Luhe)

Mann wandert zwischen Bahngleisen "zum nächsten Bahnhof"

23.06.2020, 15:49 Uhr | dpa

Ein Wanderer auf den Gleisen, ein verunsicherter Güterzugführer und 33 verspätete Züge: Bundespolizisten haben einen 59-Jährigen von den Gleisen der Bahnstrecke von Hamburg nach Lüneburg geholt. Die dreigleisige Strecke mit Zügen mit bis zu Tempo 200 sei am Montagnachmittag für eine Stunde voll gesperrt worden, 33 Züge hätten sich daraufhin verspätet, teilte die Bundespolizei Bremen am Dienstag mit. Der Mann aus Düren in Nordrhein-Westfalen habe von Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg nach Radbruch laufen wollen - zwischen den Gleisen und nach seinen Worten "einfach nur zum nächsten Bahnhof".

Der Fahrer eines Güterzuges bemerkte den Mann, sein Zug kam nach einer Schnellbremsung erst weit hinter dem 59-Jährigen zum Stehen. Er ließ die Strecke sofort sperren. Unbeeindruckt lief der Mann trotzdem weiter, bis er von Bundespolizisten aufgegriffen wurde. Die Beamten hatten ihn von einer Brücke aus gesehen.

Weil schon das Betreten von Bahnanlagen verboten sei, habe der Mann eine Anzeige erhalten. Er müsse auch mit zivilrechtlichen Forderungen wegen der Streckensperrung rechnen. Immerhin: Der Wanderer entschuldigte sich.