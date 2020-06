Möckern

Lkw-Fahrer bei Unfall auf A2 eingeklemmt und schwer verletzt

23.06.2020, 15:50 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag auf der Autobahn 2 im Landkreis Jerichower Land ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann habe auf der A2 zu spät erkannt, dass vor ihm ein Sattelzug bremste und sei auf diesen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An den Unfallfahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Schaden in Höhe von rund 85 000 Euro. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die A 2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden. Dadurch staute sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost. Die Behinderungen dauerten am Dienstagnachmittag noch an.