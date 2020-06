Dresden

Elbwiesen leicht überflutet aber keine Hochwassergefahr

23.06.2020, 15:53 Uhr | dpa

Zwar sind die Elbwiesen in Dresden leicht überflutet - eine Hochwassergefahr besteht aber nicht. Am Elbe-Pegel Dresden ist mit einem Anstieg bis auf etwa 340 Zentimeter zu rechnen, der Richtwasserstand für die unterste von vier Alarmstufen beträgt jedoch 400 Zentimeter, wie das Sächsische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Dresden mitteilte. Ursache für den deutlichen Anstieg im sächsischen Elbeabschnitt seien die teils extremen Niederschläge der vergangenen Woche im tschechischen Teil des Elbeeinzugsgebietes.