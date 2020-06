Lübben (Spreewald)

Ernte der Spreewald-Gurken unter erschwerten Bedingungen

23.06.2020, 17:14 Uhr | dpa

Die Ernte der Spreewälder Gurken hat wegen der Corona-Krise und schlechter Wachstumsbedingungen in diesem Jahr unter schwierigen Voraussetzungen begonnen. Das teilte der Spreewaldverein am Dienstag mit. Vor allem der noch nicht gesicherte Bedarf an Erntehelfern machte demnach den Anbaubetrieben zu schaffen. Die Entscheidung der Bundesregierung und weiterer EU-Mitgliedsstaaten, die Einreise von Saisonkräften ab Mitte Juni wieder zu ermöglichen, sei gerade rechtzeitig gekommen, hieß es vom Verein am Dienstag.

Insgesamt benötigen Spreewälder Anbau- und Verarbeitungsbetriebe den Angaben zufolge rund 3000 Helfer jährlich bei der Ernte und Veredlung der Spreewälder Gurken.

Auch das Wetter machte den Anbaubetrieben in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung und sorgte für einen späteren Erntebeginn. Laut Spreewaldverein verursachten die Eisheiligen im Mai mit bis zu minus 6 Grad Frostschäden auf den Gurkenflächen, die bereits bestellt waren. So habe nachgepflanzt und noch einmal ausgesät werden müssen.

Die Größe der Anbaufläche mit rund 500 Hektar bewegt sich laut Verein auf dem Niveau des Vorjahres. Wie im vergangenen Jahr werde ein Ernteertrag von insgesamt 30 000 Tonnen Einlege- und Schälgurken erwartet.