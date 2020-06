Potsdam

Brandenburg plant weitere Corona-Lockerungen

23.06.2020, 19:29 Uhr | dpa

In Brandenburg sollen weitere Corona-Einschränkungen fallen - vor allem für Amateursportler und Reisende. Das kündigte Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag in Potsdam an. Fußball, Handball oder Judo solle bald auch für Erwachsene möglich sein - bisher ist das nur für Kinder und Jugendliche der Fall. An Deck von Passagierschiffen soll künftig auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern in Reisebussen solle wegfallen, aber der Mund-Nasen-Schutz wie in öffentlichen Bussen und Bahnen Pflicht werden. Die Landesregierung wolle über die Erleichterungen und den Zeitplan am kommenden Dienstag entscheiden, sagte Engels. Darauf habe sich das Kabinett verständigt.