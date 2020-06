Lehrte

Autos kollidieren an Kreuzung: Drei Verletzte

23.06.2020, 21:20 Uhr | dpa

Drei Menschen sind bei der Kollision zweier Autos in der Region Hannover verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Ein 20-Jähriger war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler am Dienstag mit seinem Wagen in Lehrte unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nahezu ungebremst sei er auf eine Kreuzung gefahren und mit dem vorfahrtsberechtigten Auto eines 48-Jährigen zusammengestoßen. Dieser wurde in seinem Wagen eingeklemmt und kam per Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der 20-Jährige und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.