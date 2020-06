Bad Mergentheim

Frau schleudert mit Auto in Busch: Schwer verletzt

23.06.2020, 22:58 Uhr | dpa

Eine 31-Jährige ist mit ihrem Wagen im Main-Tauber-Kreis von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Die nicht angeschnallte Frau sei mit dem Auto bei Bad Mergentheim zunächst aus unklarer Ursache in den Grünstreifen gefahren, wie die Polizei mitteilte. Wohl beim Gegenlenken brach der Wagen am Dienstag aus und schleuderte über die Gegenfahrbahn in einen Busch. Rettungskräfte mussten die Frau aus dem Auto befreien.