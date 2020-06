Rostock

Drittligist 1. FC Kaiserslautern holt Punkt in Rostock

23.06.2020, 23:00 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich beim Aufstiegsaspiranten Hansa Rostock einen Punkt erkämpft. Die Pfälzer kamen am Dienstagabend zu einem 1:1 (1:0) und festigten mit nunmehr 48 Punkten ihren Platz im Tabellenmittelfeld der 3. Fußball-Liga. Startelf-Debütant Mohamed Morabet brachte die vor der Pause stark aufspielenden Roten Teufel in der 39. Minute aus allerdings abseitsverdächtiger Position in Führung. Der Tabellenfünfte aus Rostock kam in der zweiten Halbzeit stark auf und nach 75 Minuten zum Ausgleich. Maximilian Ahlschwede verwandelte einen von Alexander Nandzik an Daniel Hanslik verursachten Foulelfmeter. In der Schlussphase verteidigte der FCK mit viel Herz das Remis.