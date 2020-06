Schwäbisch Hall

Fliegerbombe bei Baggerarbeiten entdeckt

24.06.2020, 05:05 Uhr | dpa

Bei Baggerarbeiten ist auf dem Gelände einer Firma in Schwäbisch Hall ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg rückten an und entschärften die 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe vor Ort, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Feuerwehr war im Einsatz, um einen Sicherheitsbereich um den Fundort abzusperren. Rund 100 Menschen mussten für die Entschärfung anliegende Wohnungen und ein Hotel verlassen. Sie konnten nach rund einer halben Stunden in die Gebäude zurückkehren.