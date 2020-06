Hagenow

Trio greift Polizisten an: Ein Beamter leicht verletzt

24.06.2020, 05:32 Uhr | dpa

Polizisten sind bei der Vollstreckung eines Haftbefehls in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) von drei Männern beleidigt und angegriffen worden. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach waren die Ordnungshüter am Dienstagabend zunächst zu einer Schlägerei gerufen worden. Am Einsatzort trafen die Beamten auf drei betrunkene, junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 21-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Als die Beamten den Mann mit auf die Wache nehmen wollten, setzten er und seine Begleiter sich zur Wehr. Gegen den 21-Jährigen wurde der Haftbefehl schließlich vollstreckt - seine beiden Begleiter kamen in Gewahrsam.