Kutzleben

Spargelernte geht zu Ende

24.06.2020, 06:07 Uhr | dpa

Spargel wird in einer Halle des Spargelhof Kutzleben verarbeitet. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Thüringens Spargelbauern haben eine schwierige Saison hinter sich. Ein Teil der Flächen, auf denen das Stangengemüse heranwuchs, konnte wegen fehlender Helfer in der Corona-Krise nicht abgeerntet werden, erklärten Vertreter Thüringer Anbaubetriebe zum Saisonende. Dieses fällt traditionell auf den Johannistag am 24. Juni. "Wir haben etwa ein Drittel weniger Spargel als sonst gestochen", sagte der Vorstand der Agrargesellschaft Herbsleben AG, Karl-Walter Hecht. "Was gestochen wurde, haben wir aber auch abgesetzt. Wir kommen mit einem blauen Auge, aber mit einer schwarzen Null davon."

Auch der Spargelhof Kutzleben hatte die Fläche um etwa ein Drittel verringert. Als die Ernte bereits lief, musste der Betrieb Insolvenz in Eigenregie anmelden, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Thüringen ist im bundesweiten Vergleich ein kleines Spargelanbaugebiet. 2019 wurden rund 2200 Tonnen zwischen April und Ende Juni von den Feldern geholt.