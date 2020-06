Biblis

Holzscheune in Flammen: Starke Rauchentwicklung

24.06.2020, 06:49 Uhr | dpa

Eine etwa 600 Quadratmeter große Holzscheune ist in Biblis (Kreis Bergstraße) in Flammen aufgegangen. Wegen einer starken Rauchentwicklung wurden Anwohner am Mittwochmorgen aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie die Polizei mitteilte. In der Scheune waren landwirtschaftliche Maschinen und mehrere Strohballen abgestellt. Auch eine Werkstatt war darin untergebracht.

Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis waren seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um zu verhindern, dass die Flammen auf einen benachbarten, ungenutzten Viehstall übergriffen. Ersten Angaben zufolge wurde bei dem Feuer niemand verletzt.