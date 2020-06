Offenbach am Main

Sommerliche Temperaturen in Hessen

24.06.2020, 08:37 Uhr | dpa

Die Hessen können sich in der zweiten Hälfte der Woche auf überwiegend sommerliches Wetter freuen. Es wird sonnig und heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen am Mittwoch liegen zwischen 26 und 30 Grad, im Bergland um die 24 Grad. Auch in den kommenden Tagen wird den DWD-Meteorologen zufolge die 30-Grad-Marke geknackt, am Freitag seien bis zu 31 Grad möglich. In der Nacht zum Samstag kann es dann teils zu kräftigen Schauer und einzelnen Gewittern kommen.