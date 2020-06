Bad Bentheim

Spürhund ertappt erneut Haschisch-Kurier

24.06.2020, 08:40 Uhr | dpa

Dem Zoll ist an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim ein weiterer mutmaßlicher Drogenkurier ins Netz gegangen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, schlug Spürhund Spike bei der Kontrolle eines Autos auf einem Parkplatz der Autobahn 30 an. Im Inneren des Reserverads waren demnach fast 3,8 Kilogramm Haschisch versteckt. Bei dem Einsatz am Montag wurde der 28 Jahre alte Fahrer festgenommen, inzwischen liegt ein Haftbefehl vor. Nach Angaben des Hauptzollamts Osnabrück haben die Drogen einen Wert von etwa 35 000 Euro. Ebenfalls am Montag hatte Spürhund Raptor an der A30 im Auto eines 41-Jährigen etwa zehn Kilogramm Marihuana erschnüffelt. In diesem Fall war das Versteck unter der Mulde des Reserverads aufgeflogen.