Ludwigshafen am Rhein

Angestellte und ein Brecheisen: Sache war anders als gedacht

24.06.2020, 09:59 Uhr | dpa

Fünf Angestellte und ein Brecheisen haben in der Nacht zum Mittwoch in Ludwigshafen die Polizei auf den Plan gerufen. Kurz vor Mitternacht meldete ein Anwohner, dass mehrere Person versuchten, die Eingangstür einer Bäckerei aufzuhebeln. In der Annahme, es handle sich um einen Einbruch, erschien die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Es stellte sich aber heraus, dass es sich bei den vermeintlichen Einbrechern um Angestellte der Bäckerei handelte. "Leider hatte eine Person vergessen, den Schlüssel von innen abzuziehen und die Tür fiel ins Schloss", schilderte die Polizei am Mittwochmorgen den Vorfall. "Da sie sich nicht anders zu helfen wussten, wurde kurzerhand ein Brecheisen herbeigeschafft und die Eingangstür aufgehebelt."