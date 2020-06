Potsdam

Bombe in Potsdamer Havel soll am Freitag entschärft werden

24.06.2020, 11:25 Uhr | dpa

Die auf dem Grund der Havel nahe der Potsdamer Freundschaftsinsel entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Freitag entschärft werden. Das teilte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz mit. In der Sperrzone müssten wahrscheinlich drei Seniorenheime evakuiert werden, sagte Schubert.

Die Fünf-Zentner-Bombe war nach Angaben von Stadtsprecher Jan Brunzlow am Dienstag bei einer systematischen Suche an der Spitze der Freundschaftsinsel und damit in der Nähe der Seniorenresidenz Heilig-Geist-Park am Grund des Flusses entdeckt worden. Derzeit berät der Krisenstab über die Entschärfung der Bombe. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen dazu geben.