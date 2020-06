Wiesbaden

Starke Umsatzeinbrüche in der hessischen Industrie

24.06.2020, 13:01 Uhr | dpa

Die hessische Industrie hat im April deutlich unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelitten. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, sank der Umsatz im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 24 Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Euro. Mit einem Minus von 85 Prozent verzeichnete die Automobilbranche den stärksten Umsatzeinbruch.

Der Wiesbadener Behörde zufolge verschlechterte sich die Auftragslage in der Industrie im April 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls deutlich: Die Nachfrage aus dem In- und Ausland brach gleichermaßen um knapp ein Viertel (23 Prozent) ein.

Zudem sank die Zahl der Beschäftigten in der hessischen Industrie im April um 2,5 Prozent auf 362 000. Nach Angaben des Landesamtes ist schon seit Juni 2019 eine Abnahme der Beschäftigtenzahl zu beobachten, jedoch sei das Niveau seither in keinem Monat so stark gesunken wie in diesem April. Alle Werte beziehen sich auf Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten.