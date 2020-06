Aspach

Sonnenhof Großaspach aus 3. Liga abgestiegen

24.06.2020, 21:08 Uhr | dpa

Nach sechs Jahren muss sich die SG Sonnenhof Großaspach aus der 3. Fußball-Liga verabschieden. Der Tabellen-19. verlor am Mittwochabend mit 1:2 (1:0) gegen den SV Meppen und kann den rettenden 16. Rang bei elf Punkten Rückstand nicht mehr erreichen. Damit steht der Abstieg drei Spieltage vor dem Saisonende fest. Der selbst ernannte "Dorfklub" aus der Nähe von Stuttgart war 2014 erstmals in die 3. Liga aufgestiegen und steigt nun in die Regionalliga Südwest ab.