Prozess wegen versuchten Mordes beginnt

25.06.2020

Vor dem Landgericht Cottbus beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 25 Jahre alten Angeklagten. Ihm wird vorgeworfen, im September 2019 in Lauchhammer (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) mit einem Küchenmesser unvermittelt mindestens zehnmal auf einen 17-Jährigen eingestochen zu haben. Der junge Mann musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus notoperiert werden. Zeugen hatten den Angriff beobachtet.