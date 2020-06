Fürstenzell

Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Unfall in Fürstenzell

25.06.2020, 07:30 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Verkehrsunfall in Fürstenzell (Landkreis Passau) ist am Donnerstagmorgen ein Mensch gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher mitteilte, sind bei dem Frontalzusammenstoß von zwei Autos beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht.