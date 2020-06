Trier

Messerstiche: 41-Jährige wegen versuchten Mordes angeklagt

25.06.2020, 13:17 Uhr | dpa

Eine Frau in Trier soll ihrem Freund mit dem Küchenmesser in den Rücken gestochen haben, als er sich von ihr trennen wollte. Die Staatsanwaltschaft hat nach Mitteilung vom Donnerstag Anklage erhoben. Demnach werden der Frau versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Die 41-Jährige befindet sich seit dem Tattag am vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau mit dem Messer auf den Mann losging, als dieser ihr den Rücken zukehrte. Von den zwei "wuchtigen Messerstichen" in den Rücken, die die Frau dem Mann in Tötungsabsicht versetzt haben soll, habe einer nur knapp die Lunge verfehlt. Zuvor soll es in der Wohnung der Frau zu einem Streit gekommen sein, in dessen Folge sich der 48-Jährige von ihr habe trennen und die Wohnung verlassen wollen.

Der Mann dachte laut Staatsanwaltschaft zunächst noch, dass die Frau ihn auf den Rücken geschlagen hatte. Erst als er sich gebückt habe, um eine Tasche aufzuheben, habe er die Stiche bemerkt. Der Mann lief den Angaben zufolge zu Fuß, mit dem Küchenmesser in der Hand, in die Notaufnahme eines Krankenhauses, wo er operiert wurde. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Zur Nationalität der beiden war zunächst keine Auskunft zu erhalten.