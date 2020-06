Meiningen

Landgericht Meiningen: Akten künftig nur noch elektronisch

25.06.2020, 13:27 Uhr | dpa

Das Justizzentrum in Meiningen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Als erstes Thüringer Gericht arbeitet das Landgericht in Meiningen künftig nur noch mit elektronischen Akten. Ab kommendem Montag würden sämtliche neu eingehende Verfahren dann ausschließlich elektronisch geführt. "Dies ist ein bedeutender Schritt in der Thüringer Justiz", betonte Justizminister Dirk Adams (Grüne) am Donnerstag. Die Corona-Pandemie hatte die planmäßige Einführung um rund drei Monate verzögert.

Meiningen ist laut Ministerium Pilotprojekt in Thüringen für die elektronische Aktenführung, die laut Gesetz spätestens ab 1. Januar 2026 bundesweit in allen Gerichten und Staatsanwaltschaften für neue Verfahren verbindlich ist. Die damit verbundenen Veränderungen betreffen in Thüringen rund 3500 Bedienstete. Neben deren Schulung müssen die Arbeitsplätze und Sitzungssäle entsprechend technisch ausgestattet werden. Zudem sind rechtliche und organisatorische Änderung notwendig.

Die Thüringer Gerichte und Staatsanwaltschaften fertigten den Angaben zufolge aktuell bereits etwa Verfügungen, Urteile und Beschlüsse digital an. "Die elektronische Aktenführung ist somit das I-Tüpfelchen der modern und effizient arbeitenden Justiz in Thüringen", erklärte Adams.