Büchen

Ermittler decken Versicherungsbetrug mit Autoteilen auf

25.06.2020, 18:35 Uhr | dpa

Die Polizei hat mindestens sechs Fälle von bandenmäßigem Versicherungsbetrug mit Autoteilen aufgedeckt. Vier Beschuldigte sollen Diebstähle von Fahrzeugteilen aus Autos vorgetäuscht und die Teile nach der Schadensregulierung durch die Versicherungen wieder eingebaut haben. Dadurch soll ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden sein, teilten die Staatsanwaltschaft Schwerin und die Polizei in Ratzeburg am Donnerstag mit.

Vor rund einer Woche wurden den Angaben zufolge zeitgleich fünf Objekte in Büchen, Roseburg sowie an anderen Orten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Dabei wurden diversen Fahrzeugteile gefunden, die die Beschuldigten zuvor als gestohlen gemeldet hatten. Die Ermittlungen liefen nach Abgaben der Polizei bereits seit Ende 2019, nachdem sich in Lüneburg, Boizenburg und Büchen die Anzeigen wegen Diebstahls von Autoteilen gehäuft hatten.

Die vier Tatverdächtigen müssen sich nach Angaben einer Polizeisprecherin wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen und gewerbsmäßigen Versicherungsbetruges und des Vortäuschens einer Straftat in mehreren Fällen verantworten.